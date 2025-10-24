Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Zimmerbrand in Paderborner Innenstadt

Paderborn (ots)

(sg) Am Abend des 23. Oktober 2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 17:36 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Kleppergasse in der Paderborner Innenstadt alarmiert.

Wachsamme Nachbar, hatten ausgelöste Heimrauchmelder gehört, sowie einen deutlichen Brandgeruch im Treppenraum wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Da die Anrufer nicht gesichert bestätigen konnten, dass sich in der Wohnung niemand mehr aufhält, wurde das Stichwort auf Feuer mit Menschenleben in Gefahr bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte angepasst.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung von außen in der betroffenen Wohnung wahrnehmbar. Alle Anwohner der benachbarten Wohnungen hatten bereits vorbildlich das Gebäude eigenständig verlassen.

Umgehend leitete die Feuerwehr die Kontrolle der Wohnung auf sich darin befindliche Personen ein und konnte dabei eine verbrannte Pfanne auf dem Herd als Ursache der Rauchentwicklung ausfindig machen. Im weiteren Verlauf kamen Überdrucklüfter zur Entrauchung des der Wohnung zum Einsatz.

An dem rund einstündigen Einsatz waren insgesamt ca. 40 Einsatzkräfte beteiligt - darunter die hauptamtlichen Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd, die freiwilligen Löschzüge Stadtmitte und Stadtheide, zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug der Feuerwehr Paderborn, sowie die Führungsdienste B- und C-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell