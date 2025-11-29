PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall

Heilbronn (ots)

Kirchardt/L 1110: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Pkw fährt in den Gegenverkehr

Am Samstagmorgen gegen 00:17 Uhr geriet ein 20-jähriger BMW-Fahrer, der von Kirchardt in Richtung Berwangen unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Bei der Kollision wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 36-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem BMW entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Neben Kräfte der Polizei waren Rettungskräfte und Feuerwehr im Einsatz. Die Straße wird für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 14:15

    POL-HN: Falsche Polizeibeamte ergaunern Wertgegenstände - Zeugen gesucht

    Heilbronn (ots) - Am Mittwochnachmittag erhielt eine Seniorin in Heilbronn einen Anruf eines angeblichen Staatsanwalts, der ihr berichtete, dass in der Nähe mehrere Einbrüche stattgefunden hätten. Er gab an, dass Polizeibeamte bei ihr vorbeikommen würden, um ihr Geld und Schmuck zum Schutz vor weiteren Diebstählen abzuholen. Kurz darauf klingelten zwei unbekannte ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:25

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall

    Heilbronn (ots) - Oedheim: Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Falkensteiner Straße in Oedheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw miteinander kollidierten. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem VW Golf von Oedheim in Richtung Falkenstein und kam aus ungeklärter Ursache nach links über die Fahrbahnmitte. Dort kollidierte er mit dem VW Golf einer 24-Jährigen, ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:07

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung und Unfallfluchten gesucht

    Heilbronn (ots) - Mosbach: Sachbeschädigungen auf Parkdeck - Zeugen gesucht Zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmittag beschädigte eine bisher unbekannte Person zwei Pkw in Mosbach. Die beiden Fahrzeuge waren zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag auf dem Parkdeck im Oberen Mühlenweg abgestellt. In diesem Zeitraum wurden der Seat und der Toyota ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren