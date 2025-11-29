Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall

Heilbronn (ots)

Kirchardt/L 1110: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Pkw fährt in den Gegenverkehr

Am Samstagmorgen gegen 00:17 Uhr geriet ein 20-jähriger BMW-Fahrer, der von Kirchardt in Richtung Berwangen unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lkw. Bei der Kollision wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 36-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem BMW entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Neben Kräfte der Polizei waren Rettungskräfte und Feuerwehr im Einsatz. Die Straße wird für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell