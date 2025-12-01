Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Einbruch und Unfallflucht gesucht sowie Verkehrsunfälle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am vergangenen Freitagabend brach ein Unbekannter einen Baustellencontainer an der Landesstraße 2310 in Wertheim auf und entwendete anschließend Werkzeug. Zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, verschaffte sich die unbekannte Person Zutritt auf die Baustelle auf dem Almosenberg, öffnete gewaltsam einen Baucontainer und entwendete daraus zahlreiche Baustellenwerkzeuge. Anschließend floh der Täter in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Creglingen: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Sonntagmittag bei Creglingen wurden zwei Personen verletzt. Ein 52-Jähriger war gegen 10:30 Uhr in seinem Skoda auf der Kreisstraße 2869 von Blumweiler in Richtung Böhmweiler unterwegs. An der Kreuzung mit der Landesstraße 1020 übersah er wohl den von rechts kommenden Audi eines 51-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Audi wurde durch den Zusammenprall auf das angrenzende Feld geschleudert und kam dort zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Bad Mergentheim: Bei Unfall leicht verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kollidierte ein Autofahrer mit seinem Seat in Bad Mergentheim mit einer Brücke. Der 27-Jährige fuhr gegen Mitternacht auf der Theodor-Klotzbücher-Straße in Richtung Innenstadt, als er kurz nach einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto zunächst gegen die Wolfgangsbrücke und anschließend gegen ein Verkehrsschild prallte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf schätzungsweise 5.000 Euro. Da der Fahrer über Schmerzen klagte wurde er von der Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am letzten Freitag kam es in Bad Mergentheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine 51-Jährige stellte ihren BMW gegen 7 Uhr in der Kolbstraße ab. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Schäden an der linken vorderen Fahrzeugseite. Die Beschädigungen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

