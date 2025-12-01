Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Verkehrsstraftaten und Einbrüchen gesucht, Unfall mit Verletzten

Heilbronn: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Jugendlichen - Polizei sucht wichtigen Zeugen Am späten Samstagabend, gegen 23:10 Uhr, kam es in der Heilbronner Finkenbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren verletzt wurden. Der 33-jährige Fahrer eines blauen Opel Corsa befuhr die Finkenbergstraße in Richtung Panoramastraße, als es im Fahrzeug vermutlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und seiner Beifahrerin kam. Hierbei soll der Beschuldigte der Beifahrerin ins Gesicht geschlagen haben. Durch die Ablenkung verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Corsa kam nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste zwei Jugendliche, die am Fahrbahnrand liefen. Anschließend schleuderte das Auto nach links und prallte gegen eine Böschung. Ein 14-jähriger Jugendlicher wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Eine 17-Jährige wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Am Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht für diesen Wagen ausgegeben waren. Zudem besitzt der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte einen Wert von über einem Promille, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Ermittlungen ergaben, dass der Opel offenbar bereits zuvor - vermutlich auf der Rückfahrt vom Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen - an unbekannter Stelle auf der Kreisstraße 2040 bzw. Kreisstraße 9559 von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug wurde nach dem ersten Abkommen von der Fahrbahn von einer unbekannten Person mit Hilfe einer Öse und eines Seils wieder auf die Straße gezogen. Diese Person ist für die weiteren Ermittlungen von großer Bedeutung. Die Polizei bittet die Person, die dem Fahrzeugführer beim Bergen seines blauen Opel Corsa (Baujahr 2007) geholfen hat, sich dringend zu melden. Diese Person könnte wichtige Hinweise zum Zustand des Fahrzeugs nach dem ersten Abkommen von der Fahrbahn und zur Fahrereigenschaft des 33-Jährigen machen. Auch weitere mögliche Zeugen, die den Vorfall in der Finkenbergstraße oder zuvor ein beschädigtes bzw. festgefahrenes blaues Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Rappenau: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen bei Bad Rappenau. Gegen 10:20 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Skoda auf der Kreisstraße 2148 in Richtung Bad Rappenau unterwegs, als er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Traktors ansetzte. Hierbei übersah er vermutlich, dass der Traktorfahrer den linken Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte um nach links in einen Feldweg einzufahren. Der Skoda kollidierte mit dem linken Vorderrad des abbiegenden Traktors. Da der 56-Jährige noch versuchte nach links auszuweichen, rutschte er mit seinem Fahrzeug in ein angrenzendes Feld und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Sowohl der Skoda, als auch der Traktor waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Skoda-Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Beifahrer musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Leingarten: Zeugen nach Rotlichtverstoß gesucht Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Rotlichtverstoß am Samstagnachmittag in Leingarten machen können. Gegen 14:50 Uhr bremste der Fahrer eines Transporters sein Fahrzeug an einer auf Rot schaltenden Ampel an der Kreuzung der Bundesstraße 293 mit der Liebigstraße bis zum Stillstand ab. Als die Ampel bereits Rot zeigte, soll der 27-Jährige Fahrer eines VW links an dem Transporter mit überhöhter Geschwindigkeit vorbei- und bei Rotlicht über die Kreuzung gefahren sein. Lediglich die gute Reaktion der anderen Autofahrer verhinderte einen Unfall. Nun werden Zeugen des Geschehens gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Neckarsulm / Untereisesheim: Verkehrsunfall mit Ölspur und Flucht - Polizei sucht Hinweise auf Verursachenden Zwischen Freitag, 28.11.2025, 00:00 Uhr und Samstag, 29.11.2025, 10:20 Uhr kam es auf der Landesstraße 1100 zwischen Bad Wimpfen und Untereisesheim zu mehreren Verkehrsunfällen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam auf der Strecke mehrfach von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und verursachte dabei eine erhebliche Verschmutzung durch Motoröl. In der Folge gelangte Öl sowohl in angrenzende Grünstreifen als auch an einer Bushaltestelle ("Schafhaus") auf die Fahrbahnoberfläche. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt trotz der erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug fort und fuhr anschließend in das Wohngebiet von Untereisesheim (Otto-Hahn-Straße / Gustav-Stresemann-Straße / Gerhart-Hauptmann-Straße). Dort wurde ein verdächtiges, beschädigtes Fahrzeug festgestellt, das mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verursacherfahrzeug einzustufen ist. Die Halterin des Renault Megane Scenic bestreitet die Nutzung des Fahrzeugs im fraglichen Zeitraum. Die Höhe der durch die Ölverunreinigungen entstandenen Schäden ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat im Tatzeitraum auf der betroffenen Strecke verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Fahrzeugführer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Möckmühl: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Freitagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Möckmühl. Zwischen 16:30 Uhr und 18:20 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen mehrerer Fenster ins Innere des Gebäudes in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und durchwühlten im Anschluss diverse Schränke. Anschließend flüchteten der oder die Einbrecher unerkannt mit erbeutetem Bargeld und Schmuck. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Ilsfeld-Auenstein: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen? Nachdem Unbekannte in der vergangenen Woche in ein Haus in Auenstein einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Samstag, 14:30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes im Traminerweg. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Untergruppenbach-Unterheinriet: Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht Am frühen Samstagmorgen brach eine bisher unbekannte Person in eine Tankstelle in Unterheinriet ein. Gegen 3:10 Uhr schlug der Täter die Scheibe des Gebäudes in der Abstatter Straße ein und gelangte so ins Innere. Anschließend wurde Bargeld aus dem Bezahlautomat entwendet. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Abstatt. Wer hat am Samstagmorgen in der Abstatter Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Nordheim: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Nordheim. Zwischen Samstagmorgen, 7 Uhr, und Sonntagabend, 18:30 Uhr, gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Imenstraße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 and das Polizeirevier Lauffen.

