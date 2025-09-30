Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrskontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Nienburg (ots)

(Gav) In den frühen Morgenstunden des Montags, den 29.09.2025, kontrollierten Polizeibeamte gegen 02:10 Uhr einen BMW-Fahrer in der Luise-Wyneken-Straße in Nienburg.

Der 23-jährige Mann aus Twistringen stand unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin machte er mehrfach falsche Angaben zu seiner Identität.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell