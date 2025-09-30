Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Nienburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 28.09.2025, gegen 17:30 Uhr kam es in Stolzenau auf der Straße "Am Sudfelde" in Höhe "An der Bult" zu einem Verkehrsunfall.

Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Beckum befuhr die kurvenreiche Strecke in Richtung Windmühlenstraße und hielt dabei nicht weit genug rechts. In einer S-Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden 60-jährigen BMW-Fahrer aus Stolzenau.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell