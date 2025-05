Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Testkaufaktion, Unfallfluchten und Unfall

Aalen (ots)

Backnang: Testkaufaktionen zum Thema Jugendschutz

Am Mittwoch, zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr, führte das Polizeirevier Backnang mit Unterstützung des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis in Backnang, Murrhardt und Weissach im Tal Testkäufe durch, um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen, insbesondere im Hinblick auf Abgabe von Tabakerzeugnissen und Alkohol, zu überprüfen.

Das Ergebnis ist ernüchternd. In 9 von 25 kontrollierten Geschäften und Verkaufsstellen wurden insgesamt 13 Verstöße festgestellt und dementsprechende Bußgeldverfahren gegen Gewerbetreibende, Filialleiter und Angestellte eingeleitet.

Davon wurden in insgesamt sieben Fällen branntweinhaltiger Alkohol an die jugendlichen Testkäufer abgegeben. Zweimal wurden Tabakwaren verkauft und in vier Fällen wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen die Aufsichtspflicht in Zusammenhang mit Jugendschutzvorschriften eingeleitet.

Als Fazit der Kontrollaktion bleibt der Appell an den Handel, Jugendschutz ernst zu nehmen und die Absicht auch zukünftig mit Testkäufen die Einhaltung dieser wichtigen Bestimmungen zu prüfen.

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Als am Freitag gegen 10:10 Uhr eine 66-jährige Golf-Fahrerin die zweispurige Blumenstraße befuhr, wurde ihr Fahrzeug von einem neben ihr fahrenden orangefarbenen Auto seitlich touchiert und dabei beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher zog nach dem Unfall wieder auf seine Fahrspur und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Weissacher Straße. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können um Kontaktaufnahme unter 07191 9090.

Backnang: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Donnerstag hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Straße Roßlauf einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. In der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte der unbekannte Unfallverursacher einen dort geparkten Honda vermutlich während des Ein- oder Ausparkens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Fellbach: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Freitagmorgen, gegen 07:40 Uhr missachtete eine 60-jährige Golf-Fahrerin an der Einmündung Parlerstraße und Karolingerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW-Touran. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von ca 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell