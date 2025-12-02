Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Mann flüchtet vor der Polizei, mehrere Transporter aufgebrochen und Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Langenbeutingen: Einbruch in Dorfladen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zum Dorfladen in Langenbeutingen. Vor 6 Uhr am Montagmorgen gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude in der Schulstraße, öffneten einen Tresor gewaltsam und entkamen unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm

Eppingen-Mühlbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Montagnachmittag brachen Unbekannte in ein Haus in Mühlbach ein. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Haustüre ins Innere des Gebäudes in der Wolfsbergstraße. Im Anschluss wurde ein Zimmer durchsucht und Schmuck entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Riskante Flucht vor der Polizei durch Innenstadt - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Am Montagabend lieferte sich ein 21-jähriger Autofahrer eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei durch das Heilbronner Stadtgebiet. Der Mann sollte gegen 18 Uhr in der Hafenstraße einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem eine Streifenwagenbesatzung sein riskantes Fahrverhalten bemerkt hatte. Der Fahrer beschleunigte jedoch stark und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Über mehrere innerstädtische Straßen hinweg - darunter die Hafenstraße, Bahnhofstraße, Weststraße, Karlsruher Straße, Olgastraße, Allee, Kaiserstraße, Moltkestraße, Oststraße und Goethestraße - fuhr der Mann zeitweise mit mehr als 100 km/h. Dabei wurde wiederholt auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, Kurven geschnitten und andere Verkehrsteilnehmer zu Ausweichmanövern gezwungen. An diversen Kreuzungen musste sich der Fahrer durch wartende Fahrzeuge schlängeln, überfuhr Gleisbereiche der Stadtbahn und fuhr teilweise über Verkehrsinseln. Die Verfolgung wurde zeitweise von mehreren Streifenwagen übernommen. Der Mann verlor schließlich in der Goethestraße die Kontrolle über seinen weißen VW Golf, kam von der Straße ab, kollidierte mit einem geparkten Audi und setzte anschließend die Flucht zu Fuß fort. Über ein Hotel gelang es ihm, kurzzeitig zu entkommen, ehe er sich gegen 20:00 Uhr am Heilbronner Bahnhof der Bundespolizei stellte. Sein Fahrzeug, sein Handy und sein Führerschein sowie weitere persönliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Polizei geht davon aus, dass durch die rücksichtlose Fahrweise des Flüchtenden mehrere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet worden sein könnten - insbesondere: - Verkehrsteilnehmer, die ausweichen mussten, - Fahrer, die ihm auf der Gegenfahrbahn begegneten, - Fußgänger oder Radfahrer im Bereich Kaiserstraße, Moltkestraße, Oststraße und Umgebung. Personen, die durch das Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Heilbronn unter 07131 74790 zu melden. Gegen den 21-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Heilbronn/Besigheim: Mehrere Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche wurden mehrere Transporter im Stadt- und Landkreis Heilbronn Ziel von Dieben. Ein in der Hauffstraße geparkter Fiat Ducato wurde zwischen Mittwoch, 16:40 Uhr, und Montag, 6:50 Uhr, von Unbekannten aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen machten sich die Täter an einem Citroen Jumper zu schaffen, welcher in der Gutenbergstraße abgestellt worden war. Auch aus diesem wurde eine große Menge Werkzeug gestohlen. Ebenfalls zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen Unbekannte einen Renault in der Besigheimerstraße in Besigheim-Ottmarsheim, Kreis Ludwigsburg, auf und stahlen diverse Maschinen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn oder unter 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Bad Friedrichshall: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Bad Friedrichshall. Gegen 15:15 Uhr war ein 88-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße 2028 von Hagenbach in Richtung Willenbacher Hof unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 2140 vermutlich den dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 20-Jährigen übersah. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Senior wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die K 2020 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

