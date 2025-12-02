PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenhinweis zum Einbruch in Öhringen

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus gesucht - Verdächtiges Fahrzeug gesichtet

Am vergangenen Freitag drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Limesweg in Öhringen ein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6169691). Ersten Zeugenhinweisen zufolge wurde zur Tatzeit ein schwarzer Audi mit Kölner Kennzeichen im Limesweg gesichtet. Der Fahrer des Audi soll um die 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und einen südländischen Phänotyp aufgewiesen haben. Die Polizei Öhringen bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem genannten Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 07941 930 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

