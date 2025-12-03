Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis: Großangelegte Ermittlungen gegen mutmaßliche Betäubungsmittelgruppierung - Neun Personen festgenommen Bereits seit dem Frühjahr 2025 führten das Kriminalkommissariat Mosbach der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln gegen mehrere Personen im Großraum Buchen. Im Zuge der mehrmonatigen, umfangreichen Maßnahmen geriet eine mutmaßlich arbeitsteilig agierende Tätergruppierung in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Bei Einsatzmaßnahmen am 30. November 2025 wurden insgesamt neun Tatverdächtige im Alter zwischen 23 und 43 Jahren vorläufig festgenommen und neun Objekte im Raum Walldürn, Buchen, und Adelsheim Roigheim durchsucht. Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine Frau und acht Männer verschiedener Staatsangehörigkeiten, darunter deutsche, mazedonische und serbische Staatsangehörige. Im Rahmen der an die Festnahmen anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden, darunter insbesondere:

- Rund 1,5 Kilogramm Kokain

- Mehrere hundert Gramm Amphetamin

- Mehr als zwei Kilogramm Marihuana und Haschisch

- 10 Ecstasy-Tabletten

- Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich, mutmaßlich Dealergeld

- Eine scharfe Schusswaffe samt Munition

- Eine Schreckschusspistole

- Eine sog. Exerzier-Panzerfaustgranate

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein 40-jähriger Mann mazedonischer Staatsangehörigkeit im Verdacht stehen, zusammen mit einem 30-jährigen Landsmann seit längerer Zeit Betäubungsmittel zu beschaffen und diese gewerbsmäßig, mit Hilfe mehrerer arbeitsteilig vorgehender Personen, im Neckar-Odenwald-Kreis zu vertreiben. Ein 24-jähriger deutscher Tatverdächtiger steht im Verdacht, als Lieferant größerer Mengen Kokain und anderer Drogen agiert zu haben. Sechs der festgenommenen Tatverdächtigen - Männer im Alter zwischen 23 und 43 Jahren - wurden noch am Abend in verschiedene Gewahrsamseinrichtungen gebracht. Vier von ihnen wurden am Vormittag des 1. Dezember 2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die vier Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die beiden anderen Männer wurden, genau wie die drei weiteren Tatverdächtigen - zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 32 Jahren - am Tag zuvor, bereits nach Abschluss der Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mosbach wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen alle Beschuldigten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell