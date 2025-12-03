Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen und Diebstahl gesucht, Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Neckarelz: Einbruch in Einfamilienhaus mit erheblichem Sachschaden - Zeugen gesucht Im Zeitraum von Samstag, 13Uhr, und Dienstag,11 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neckarelz ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über die Terassentür des Gebäudes im Abernweg, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Buchen. Der oder die Einbrecher hebelten das Schlafzimmerfenster des Gebäudes in der Straße "Am Nahholz" auf, gelangten so ins Innere und durchwühlten anschließend das gesamte Haus. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Bretzingen: Kabeldiebstahl im Solarpark

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte mehrere Stringkabel aus dem erst kürzlich in Betrieb genommenen Solarpark FL Solar in Bretzingen. Zuvor verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen eines Maschendrahtzauns Zutritt zu dem Gelände im Scharrenweg. Anschließend wurden mehrere aus Kupfer bestehende Stringkabel durchgeschnitten und entwendete. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Aglasterhausen: Zwei Verletzte nach Unfall Am Dienstagmittag wurden zwei Personen bei einem Unfall in Aglasterhausen leicht verletzt. Gegen 12 Uhr war eine 59-Jährige mit ihrem Opel Zafira in der Hauptstraße unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und auf einen geparkten Skoda auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda 10 Meter nach vorne geschoben. Der Opel kippte auf die linke Seite, rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ebenfalls geparkten Opel Mokka. Die Fahrerin und ihr 77-jähriger Beifahrer wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 45.000 Euro.

