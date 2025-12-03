Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kupferdiebstahl, Einbruch, Verletzte bei Unfällen

Schwaigern: Kupferdiebstahl in Freibad

Am frühen Dienstagmorgen rissen Unbekannte die Kupferabdeckung am Dachrand eines Gebäudes im Schwaigerner Freibad ab und entwendeten diese. Der Schaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen 1 Uhr und 3:45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Gemmingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Gemmingen. Zwischen 17:20 Uhr und 21:45 Uhr hebelten der oder die Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Richener Straße auf und gelangten so ins Innere. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Neckarsulm: Eine Verletzte bei Unfall im Berufsverkehr Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Neckarsulm. Gegen 6:50 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 27 von Neckarsulm kommend in Richtung Heilbronn unterwegs und bog in die Werner-von-Siemens-Allee ein. Hierbei übersah er vermutlich den ihm entgegenkommenden Audi einer 51-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei sich die Audi-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Pkws waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt Bei einem Unfall am Montagabend in Heilbronn wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Gegen 17:20 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW Golf die Max-Planck-Straße von Heilbronn kommend in Richtung Sontheim. An der Kreuzung mit der Charlottenstraße bog die junge Frau nach rechts in die Charlottenstraße ein. Hierbei übersah sie vermutlich den 29-jährigen Fußgänger, welcher gerade im Begriff war den Fußgängerüberweg zu kreuzen. Der Mann wurde durch den VW erfasst und schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

