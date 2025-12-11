PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall bei Brünzow (LK V-G)

Wolgast (ots)

Am 10.12.2025 gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 22 bei Brünzow zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr die 46-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai die Kreisstraße 22 von Brünzow kommend in Richtung Wusterhusen. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Volvo befuhr zu diesem Zeitpunkt die Gemeindestraße von Stilow kommend und bog nach links auf die Kreisstraße 22 ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW Hyundai und es kam zum Zusammenstoß beider PKW.

Durch den Zusammenstoß der beiden PKW wurde die Fahrerin des Hyundai schwer und die 17-jährige Beifahrerin des Hyundai leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in das Klinikum nach Greifswald gebracht.

Der Fahrzeugführer des PKW Volvo blieb unverletzt.

Für die Durchführung der Verkehrsunfallaufnahme, sowie der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten PKWs wurde die K22 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Es ist ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

