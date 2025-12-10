Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der Insel Rügen (LK V-R)

Bergen auf Rügen (ots)

Am 10.12.2025 gegen 18:25 Uhr kam es auf der L293 zwischen Karow und Lubkow auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 70-jährige Fahrzeugführer eines PKW Chevrolet Matiz die L293 in Richtung Prora. Vor im fuhr eine 19-jährige Frau in einem PKW VW EOS. Als ein Reh vor dem PKW auf die Fahrbahn lief, bremste die 19-jährige Fahrzeugführerin ihren PKW ab, um einen Zusammenstoß mit dem Reh zu verhindern. Der Fahrer des PKW Chevrolet bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW VW auf. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden durch den alarmierten Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Straße vollgesperrt. An den beteiligten PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000EUR. Der PKW Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

