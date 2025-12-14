Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Tresor aus Bäckerei gestohlen
Gummersbach (ots)
Zwischen 14:30 Uhr am Freitag (12. Dezember) und acht Uhr am Samstag haben Unbekannte einen Tresor und ein Radio aus einer Bäckerei im Bahnhof Dieringhausen gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
