POL-SI: Diebstähle in Unglinghausen - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Netphen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) haben unbekannte Täter diverse Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen in Netphen-Unglinghausen entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Autos unverschlossen. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von 17:15 Uhr bis 07:30 Uhr eingegrenzt werden.

Außerdem wurden in Unglinghausen zwei Fahrräder geklaut. Zum einen handelt es sich um ein Damen Mountainbike der Marke Bulls in schwarz sowie um ein Herren Mountainbike der Marke Müsing in weiß mit roter Aufschrift.

Ersten Ermittlungen nach könnten alle Diebstähle in Zusammenhang stehen.

Zur Höhe des Beuteschadens kann bislang keine Angabe gemacht werden.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

