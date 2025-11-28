Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag zur gestrigen Pressemeldung: Polizei lässt Pulver und Brief durch LKA untersuchen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Tag (27. November) ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Hauptgebäude der Siegener Polizei gekommen.

Wir hatten dazu die folgende Pressemeldung herausgegeben:

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/brief-mit-weissem-pulver-loeste-grosseinsatz-der-feuerwehr-bei-der-siegener-polizei-aus

Am gestrigen späten Abend lag das Ergebnis der Sondereinheit der Feuerwehr aus Dortmund (Analytische Task Force) vor: Es handelte sich um eine ungefährliche Substanz. Was aber genau in dem Brief enthalten war, konnte die Spezialeinheit nicht sagen.

Daher hat am heutigen Tag die Siegener Kriminalpolizei einen Untersuchungsantrag an das Landeskriminalamt gestellt. Beim LKA wird nun der Brief auf mögliche Spuren sowie auf die Bestimmung der Substanz untersucht. Das Ergebnis eines Vortestes wurde durch das LKA vor wenigen Minuten mitgeteilt. Demzufolge konnte das Pulver mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt werden und es handelt sich tatsächlich um eine harmlose Substanz. Die Untersuchungen werden weiter fortgeführt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können weitere Angaben derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell