PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kupferrohre von Kirche entwendet - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Freudenberg (ots)

An der Evangelischen Kirche in Freudenberg ist es zu einem Kupferdiebstahl gekommen.

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (24.November) sämtliche Fallrohre und Blitzableiter von der Kirche entwendet. Ersten Erkenntnissen nach trennten der oder die Täter das Metall an dem Gebäude an der Krottorfer Straße mit einem Werkzeug ab. Zeugenangaben zur Folge könnte eine schwarze Mercedes A-Klasse mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere zu der schwarzen A-Klasse, nimmt die Polizei unter der 02714/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren