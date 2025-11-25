Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B 62 -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (24. November) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 62 zwischen Saßmannshausen und Bad Laasphe gekommen. Vier Personen waren verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Gegen 15:14 Uhr war ein 61-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Seat Ibiza auf der B 62 in Richtung Bad Laasphe unterwegs. Hinter der Ortschaft Saßmannshausen kam er auf gerader Strecke aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von seiner Fahrbahn ab und geriet mit dem Seat auf die Gegenfahrspur. Hier kam ihm ein VW Kleintransporter entgegen. Dessen 26-jähriger Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen. Er konnte eine Kollision nicht verhindern und die Fahrzeuge touchierten sich seitlich. Im weiteren Verlauf kam der Kleintransporter nach rechts von der Straße in den Straßengraben ab. Nach 50 Metern blieb der VW letztlich stehen. Ersthelfer an der Unfallstelle konnten dem 26-Jährigen und seinen zwei Beifahrern (17 und 23 Jahre) aus dem Kleintransporter helfen und wählten den Notruf. Die beiden Fahrzeugführer sowie die beiden Mitinsassen des Kleintransporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung kamen alle vier Verletzten mit mehreren Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser. An dem Seat des 61-Jährigen entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 25.000 Euro, an dem VW Kleintransporter betrug der Schaden ca. 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zwischen Saßmannshausen und dem Abzweig Bad Laasphe/Feudingen gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell