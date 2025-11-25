PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 37-Jähriger trotz Waffenbesitzverbot mit Elektroschocker und Messer unterwegs -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Die Polizei ist am gestrigen Montagmorgen zu einem Streit gerufen worden. Am Ende stellten die Beamten Waffen und Drogen sicher.

Gegen 10:30 Uhr kam es in der Wenschtstraße zu einem Streit zwischen einem 37-Jährigen und einem Sozialarbeiter. Da sich der 37-Jährige zunehmend aggressiver verhielt, alarmierte man die Polizei. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den aufgebrachten Mann. Dabei förderten sie einen Elektroschocker sowie ein Einhandmesser zu Tage. Der Verstoß gegen das Waffengesetz wog umso schwerer, da gegen den 37-Jährigen ein Waffenbesitzverbot bestand. Außerdem führte er in einem Döschen eine Substanz mit, bei der es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Eine genaue Untersuchung hierzu steht noch aus. Die Waffen sowie die Dose wurden sichergestellt. Den 37-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Außerdem hatte der Mann einen Anstecker mit einem Hakenkreuz an dem Basecap, so dass eine weitere Anzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefertigt wurde. Bei dem Streit selbst war es bis zum zeitnahen Eintreffen der Polizei noch nicht zu weiteren Straftaten gekommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

