Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgängerin durch abbiegenden PKW schwerverletzt -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (20. November) ist in Freudenberg bei einem Abbiegevorgang eine 71-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden.

Gegen 13:35 Uhr war eine 42-jährige Fahrerin mit ihrem VW Up auf der Bahnhofstraße in Richtung Niederfischbach unterwegs. An der Einmündung zur Krottorfer Straße wollte sie dort nach rechts abbiegen. Nach bisherigem Kenntnisstand übersah die 42-Jährige dabei die Seniorin, die ihrerseits die Krottorfer Straße zu Fuß queren wollte. Dabei soll die 71-Jährige an der Fußgängerampel Grün gehabt haben. Es kam zu einer leichten Kollision zwischen dem VW und der Seniorin. Die 71-Jährige verletzte sich dabei so stark, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wo sie stationär verblieb. An dem PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat nun die weitere Sachbearbeitung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell