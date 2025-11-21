POL-SI: Zwei E-Bikes bei Kellereinbruch entwendet -#polsiwi

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreuztal-Buschhütten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (20. November) ist es zu einem Einbruch in einen Keller in der Siegener Straße gekommen. Dabei erbeuteten der oder die Täter zwei hochwertige E-Bikes.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte mindestens ein Einbrecher gegen 05:43 Uhr in das Mehrfamilienhaus, indem er gewaltsam die Haustür öffnete. Vom Hausflur aus gelangte der Täter in den Keller. Von dort wurden zwei hochwertige E-Bikes der Marke Cube entwendet. Bei einem Fahrrad handelt es sich um das Model Cube Stereo Hybrid 120 Race mit einem lila-/schwarzfarbenen Rahmen. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein beigefarbenes Trekkingrad. Der Neupreis der E-Bikes liegt bei ca. 7.000 Euro.

Ein Täter kann vage beschrieben werden.

   -	Augenscheinlich männlich
   -	Circa 175-180 cm groß
   -	Heller Kapuzenpullover
   -	Helle Jogginghose
   -	Schnürschuhe (hell/dunkel)
   -	Maske oder Tuch im Gesicht
   -	Stange dabei (möglicherweise Brecheisen).

Ob der Täter alleine handelte oder ob Mittäter existieren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Konkrete Hinweise auf einen weiteren Täter liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

  • 21.11.2025 – 10:10

    POL-SI: Fahndung nach vermisster 15-Jähriger erfolgreich -#polsiwi

    Siegen / Olpe (ots) - Am gestrigen Donnerstag (20. November) hatte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 15-jährigen Mädchen gestartet. https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-mit-oeffentlichkeitsfahndung-nach-vermisster-15-jaehriger Infolge der Presseveröffentlichung meldete sich am Donnerstagnachmittag eine Hinweisgeberin in Olpe. Die ...

  • 20.11.2025 – 13:10

    POL-SI: Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger - #polsiwi

    Siegen (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Siegen. Das Mädchen hat sich am 7. November aus ihrem gewohnten häuslichen Umfeld entfernt. Bisherige Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Jugendlichen führten nicht zum Erfolg. Hinweisen zufolge könnte sie sich im Bereich Olpe aufhalten. Die Kriminalpolizei sucht nun im Rahmen einer ...

  • 20.11.2025 – 09:39

    POL-SI: 48-Jähriger beschädigt mehrere Autos und leistet Widerstand - #polsiwi

    Siegen (ots) - Ein 48-Jähriger hat am Mittwochmittag (19.11.2025) auf der Leimbachstraße in Siegen gleich mehrere PKW beschädigt. Gegen kurz nach 12 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Zeugen hatten den Mann angesprochen, als er die Heckscheibe eines Autos einschlug. Daraufhin entfernte er sich. Die Polizisten konnten ihn im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ...

