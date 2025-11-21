Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei E-Bikes bei Kellereinbruch entwendet -#polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (20. November) ist es zu einem Einbruch in einen Keller in der Siegener Straße gekommen. Dabei erbeuteten der oder die Täter zwei hochwertige E-Bikes.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte mindestens ein Einbrecher gegen 05:43 Uhr in das Mehrfamilienhaus, indem er gewaltsam die Haustür öffnete. Vom Hausflur aus gelangte der Täter in den Keller. Von dort wurden zwei hochwertige E-Bikes der Marke Cube entwendet. Bei einem Fahrrad handelt es sich um das Model Cube Stereo Hybrid 120 Race mit einem lila-/schwarzfarbenen Rahmen. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein beigefarbenes Trekkingrad. Der Neupreis der E-Bikes liegt bei ca. 7.000 Euro.

Ein Täter kann vage beschrieben werden.

- Augenscheinlich männlich

- Circa 175-180 cm groß

- Heller Kapuzenpullover

- Helle Jogginghose

- Schnürschuhe (hell/dunkel)

- Maske oder Tuch im Gesicht

- Stange dabei (möglicherweise Brecheisen).

Ob der Täter alleine handelte oder ob Mittäter existieren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Konkrete Hinweise auf einen weiteren Täter liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell