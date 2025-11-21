PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahndung nach vermisster 15-Jähriger erfolgreich -#polsiwi

Siegen / Olpe (ots)

Am gestrigen Donnerstag (20. November) hatte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 15-jährigen Mädchen gestartet.

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/polizei-sucht-mit-oeffentlichkeitsfahndung-nach-vermisster-15-jaehriger

Infolge der Presseveröffentlichung meldete sich am Donnerstagnachmittag eine Hinweisgeberin in Olpe. Die 15-Jährige hatte sich im Olper Bereich bei einer Bekannten aufgehalten. Polizeibeamte aus Olpe konnten dort die Jugendliche wohlbehalten antreffen. Die Einsatzkräfte übergaben im weiteren Verlauf das Mädchen an die Mutter.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und ausdrücklich bei der Melderin mit der entscheidenden Information.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

