Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrollen durchgeführt

Idar-Oberstein/Sienhachenbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden im Dienstgebiet der PI Idar-Oberstein mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Vormittag wurde zunächst eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der B270 in Höhe der Ortslage Sienhachenbach vollzogen. In eineinhalb Stunden wurden in der 60er-Zone 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der schnellste Verkehrsteilnehmer in diesem Zeitraum war mit 100km/h unterwegs. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals darum die Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten um sich und andere Verkehrsteilnehmer vor vermeidbaren Unfällen zu schützen. Am Nachmittag wurde dann noch in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein auf dem ehemaligen Festplatz eine Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der Gurtpflicht und des Verbots der Handynutzung während der Fahrt durchgeführt. Auch hier konnten in eineinhalb Stunden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet, sowie 5 Verwarnungen ausgesprochen werden.

