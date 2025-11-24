PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 20-Jähriger versucht bei Verkehrskontrolle zu Fuß zu flüchten - statt Führerschein hatte er Drogen dabei -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Freitagabend (21. November) hat ein 20-jähriger Autofahrer Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, als diese ihn kontrollieren wollten. Dabei wurden sowohl der junge Mann als auch zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen 21:15 Uhr hielt eine Polizeistreife einen VW Golf im Bereich der Paul-Bonatz-Straße an. Als die Beamten den Fahrer aufforderten, sich auszuweisen, lief dieser plötzlich los und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten den jungen Mann nach wenigen Metern einholen. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem die beiden Polizeibeamten und der 20-Jährige leicht verletzt wurden. Da sich der 20-Jährige nicht beruhigte, legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Der 20-Jährige beleidigte die Ordnungshüter fortlaufend und verhielt sich weiterhin aggressiv. Bei der Personendurchsuchung förderten die Polizisten Betäubungsmittel zu Tage. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da neben dem Drogenbesitz weitere Hinweise vorlagen, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Diese wurde auf der Polizeiwache Siegen durchgeführt. Der junge Mann verhielt weiterhin aggressiv, so dass ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen. Als er sich wenige Stunden später wieder beruhigt hatte, entließen ihn die Beamten. Den 20-Jährigen erwarten jetzt mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstand, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
