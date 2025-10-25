PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Abend warfen Unbekannte in Großrudestedt in der Bahnhofstraße gegen 20:35 Uhr pyrotechnische Erzeugnisse in den Briefkasten einer 41jährigen Dame. Dieser wurde durch die Umsetzung komplett zerstört. Die Wucht der Explosion war nicht unerheblich, selbst die 10 m entfernte Hausfassade wurde getroffen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 EUR geschätzt. So etwas ist schon lange kein "Streich" mehr. Hinweise nimmt die PI Sömmerda (Tel. 0361/574352100) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

