Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Sachbeschädigung
Sömmerda (ots)
Am gestrigen Abend warfen Unbekannte in Großrudestedt in der Bahnhofstraße gegen 20:35 Uhr pyrotechnische Erzeugnisse in den Briefkasten einer 41jährigen Dame. Dieser wurde durch die Umsetzung komplett zerstört. Die Wucht der Explosion war nicht unerheblich, selbst die 10 m entfernte Hausfassade wurde getroffen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 EUR geschätzt. So etwas ist schon lange kein "Streich" mehr. Hinweise nimmt die PI Sömmerda (Tel. 0361/574352100) entgegen.
