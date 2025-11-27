Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kripo stellte E-Scooter-Dieb: Beamte nahmen 44-Jährigen vorläufig fest #polsiwi

Siegen/ Netphen (ots)

Im Rahmen eines grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltages gelang es Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei, am Mittwoch (26.11.2025) einen E-Scooter-Dieb zu stellen.

Den Beamten fiel der 44-Jährige gegen 15:30 Uhr in der Straße Im Hüttseifen mit einem E-Scooter auf. Da der Mann in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist und der Besitz eines E-Scooters fragwürdig erschien, kontrollierten ihn die Polizisten.

Zeitgleich erschien eine 38-Jährige auf der Polizeiwache in Siegen, um den Diebstahl des E-Scooters ihres Sohnes anzuzeigen.

Ermittlungen ergaben zeitnah, dass es sich bei dem E-Scooter, mit dem der 44-Jährige unterwegs war, um den kurz zuvor geklauten des Jungen handelte.

Die Kriminalbeamten nahmen den 44-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Den E-Scooter stellten sie sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnte der Dieb die Wache am Abend wieder verlassen. Den E-Scooter händigten die Polizisten an die 38-Jährige wieder aus.

Den Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.

Insgesamt wurden am gestrigen grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltag mehr als 70 Fahrzeuge und rund 80 Personen kontrolliert. Neben der Strafanzeige wegen Diebstahls fertigten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen u.a. wegen falscher Ladungssicherung und Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell