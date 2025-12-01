Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der K33 - 57-Jähriger leicht verletzt #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Freitagnachmittag (28.11.2025) ist es auf der K33 zwischen Erndtebrück und Rüppershausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die K33 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Gegen 16:20 Uhr war eine 18-Jährige mit einem schwarzen Skoda aus Erndtebrück in Richtung Rüppershausen unterwegs. In einer Kurve geriet sie in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes.

Der 57-jährige Mercedesfahrer wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in medizinische Behandlung. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die K33 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

Ob eine nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Bad Berleburger Verkehrskommissariat übernommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell