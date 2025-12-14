Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 63-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Am Samstagmittag (13. Dezember) gegen 13:50 Uhr fuhr ein 46-Jähriger aus Lüdenscheid in seinem Mercedes auf der B483 in Richtung Schwelm. Er bog auf die L130 ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 63-Jährigen aus Much, der auf der B483 in Richtung Radevormwald unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 46-Jährigen auf den BMW eines 71-jährigen Radevormwalders geschoben, der verkehrsbedingt in der Einmündung der L130 wartete. Der 63-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße wie auch die Landstraße waren für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell