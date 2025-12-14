PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 63-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt

POL-GM: 63-Jähriger bei Autounfall schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Radevormwald (ots)

Am Samstagmittag (13. Dezember) gegen 13:50 Uhr fuhr ein 46-Jähriger aus Lüdenscheid in seinem Mercedes auf der B483 in Richtung Schwelm. Er bog auf die L130 ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 63-Jährigen aus Much, der auf der B483 in Richtung Radevormwald unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 46-Jährigen auf den BMW eines 71-jährigen Radevormwalders geschoben, der verkehrsbedingt in der Einmündung der L130 wartete. Der 63-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße wie auch die Landstraße waren für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 10:50

    POL-GM: Tresor aus Bäckerei gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 14:30 Uhr am Freitag (12. Dezember) und acht Uhr am Samstag haben Unbekannte einen Tresor und ein Radio aus einer Bäckerei im Bahnhof Dieringhausen gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 10:45

    POL-GM: Einbrecher scheitern an Fenstern

    Engelskirchen (ots) - In der Tatzeit zwischen 16 Uhr und 19:20 Uhr am Freitag (12. Dezember) versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße nahe der Straße "Zur alten Schule" einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, zwei Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe eines der Fenster ein und versuchten, den Fenstergriff zu öffnen. Als auch das nicht gelang, flüchteten die ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 10:40

    POL-GM: Einbruch in Scheune

    Hückeswagen (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (12./13. Dezember) sind Einbrecher in eine Scheune in der Straße "Westenbrücke" nahe der Kobeshofener Straße eingebrochen. Sie entkamen mit einer Kettensäge der Marke Bosch, einem Kompressor, vier Kompletträdern, Überwachungskameras, einem Router und einer 100-Meter Kabelrolle. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren