Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Busfahrer touchiert geparkten Pkw und flüchtet von der Unfallstelle

Wipperfürth (ots)

Am Freitag (12. Dezember) fuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Busses für Menschen mit Behinderungen auf der B237 aus Richtung Wipperfürth kommend in Richtung Marienheide. Auf Höhe eines Autohauses touchierte er gegen 07:30 Uhr einen geparkten Pkw. Anschließend ließ er den Bus stehen und flüchtete zu Fuß. Polizisten trafen den 47-Jährigen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung an. Der 47-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Zudem stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 47-Jährigen fest. Er musste auf der Wache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die vier Fahrgäste des Busses blieben unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell