PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Nacht zum Montag (15.12.), in der Zeit zwischen 0.15 und 1.35 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter unbemerkt in die Räume des Hauses in der Okrifteler Straße ein, während die Bewohner zu Hause waren. Die ungebetenen Besucher entwendeten Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 08:01

    POL-DA: Groß-Gerau: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern/Kripo ermittelt

    Groß-Gerau (ots) - Am Samstag (13.12.), in der Zeit zwischen 15.30 und 18.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Dornheim. Die Kriminellen brachen zunächst ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie das Haus und entwendeten Schmuck. Das Kommissariat 21/22 aus Rüsselsheim ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:57

    POL-DA: Riedstadt: Einbruch in Wolfskehlen

    Riedstadt (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Freitag (12.12.), in der Zeit zwischen 05.45 und 23.30 Uhr, in ein Wohnhaus im Brückwiesenweg eingebrochen sind. Über den Balkon gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Mit Schmuck flüchteten die Täter anschließend vom Tatort. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren