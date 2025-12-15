Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Nacht zum Montag (15.12.), in der Zeit zwischen 0.15 und 1.35 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter unbemerkt in die Räume des Hauses in der Okrifteler Straße ein, während die Bewohner zu Hause waren. Die ungebetenen Besucher entwendeten Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu

