Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Automatenaufbruch an Waschanlage scheitert/Zwei Verdächtige festgenommen

Bensheim (ots)

Der Automat einer Selbstbedienungs-Waschanlage im Berliner Ring geriet in der Nacht zum Montag (15.12.), gegen 4.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter versuchten den Automaten aufzubrechen, scheiterten aber. Am Automat entstand geringer Schaden. Ein Zeuge bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte kurz darauf in Tatortnähe einen 39 Jahre alten Mann und eine 41-jährige Frau vorläufig festnehmen. In einem Rucksack fanden die Beamten Werkzeug.

Die beiden werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell