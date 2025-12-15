Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Einbruch in Wolfskehlen

Riedstadt (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Freitag (12.12.), in der Zeit zwischen 05.45 und 23.30 Uhr, in ein Wohnhaus im Brückwiesenweg eingebrochen sind. Über den Balkon gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Mit Schmuck flüchteten die Täter anschließend vom Tatort.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06142/6960 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim für Hinweise zu erreichen.

