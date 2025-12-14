PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Kreidach: Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug!

L3120, Kreidach//Mörlenbach-Weiher (ots)

Am Samstag (12.12.) gg. 17:15 Uhr ereignet sich auf der L3120 zwischen Kreidach und Mörlenbach-Weiher ein Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Fahrer aus Mannheim befuhr mit seinem Mercedes die Landstraße aus Richtung Kreidach kommend und verlor, aus bislang ungeklärten Gründen, in Höhe des Abzweigs nach Vöckelsbach, im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen geriet er auf den gegenüberliegenden Gehweg, kollidierte mit einer Grundstücksmauer, überfuhr ein Verkehrsschild und streifte zwei dort geparkte Autos. Letztendlich kam der Mercedes auf der Seite liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000EUR Die Unfallstelle war für ca. eine Stunde zunächst voll- und anschließend teilgesperrt.

Neben der Polizei aus Heppenheim waren die Ordnungspolizei Weschnitztal, sowie die Freiwillige Feuerwehr Mörlenbach eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

