POL-HP: Grasellenbach-Wahlen: Grundstücksmauer bei Verkehrsunfall beschädigt, Zeugen gesucht!
Grasellenbach-Wahlen (ots)
Am (23.11.) gegen 22:35 Uhr wurde durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer in der Nibelungenstraße in 64689 Grasellenbach derart stark beschädigt, dass die Instandsetzung mehrere Tausend Euro kosten wird. Der Unfallverursacher flüchte im Anschluss vom Unfallort.
Zeugen die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Nummer 06207 94050 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell