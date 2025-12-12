Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025 gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer jugendlichen E-Scooter Fahrerin und einer noch unbekannten weiblichen Verkehrsteilnehmerin in der Nibelungenstraße in 64646 Heppenheim. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die E-Scooter Fahrerin leicht. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Die Unfallverursacherin entfernte sich mit ihrem Pkw in Richtung Hagenstraße. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer +49 6252 7060 entgegen

