Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Schreibwarengeschäft im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (12.12.) geriet ein Schreibwarengeschäft mit integrierter Poststelle in der Otto-Beck-Straße in Auerbach in das Visier von Kriminellen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten das Geschäft. Sie entwendeten Geld aus einer Trinkgeldkasse und Münzen.

Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell