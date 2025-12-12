POL-DA: Bensheim: Schreibwarengeschäft im Visier von Einbrechern
Bensheim (ots)
In der Nacht zum Freitag (12.12.) geriet ein Schreibwarengeschäft mit integrierter Poststelle in der Otto-Beck-Straße in Auerbach in das Visier von Kriminellen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten das Geschäft. Sie entwendeten Geld aus einer Trinkgeldkasse und Münzen.
Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.
