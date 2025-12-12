Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nachtrag zur Meldung "Vorläufige Festnahme eines 47-Jährigen nach Bedrohung"

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Dienstag (9.12.) zu einer Bedrohung kam, sucht die Darmstädter Kriminalpolizei für den Fortgang der Ermittlungen nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 9 Uhr im Bereich der Otto-Röhm-Straße zu einer Bedrohung mit einer Schreckschusspistole, woraufhin eine Polizeistreife einen 47-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnahm (wir haben berichtet).

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo:

Wer war im Rahmen der Auseinandersetzung vor Ort und hat etwas gesehen?

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 43 unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

