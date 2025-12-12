PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nachtrag zur Meldung "Vorläufige Festnahme eines 47-Jährigen nach Bedrohung"
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Dienstag (9.12.) zu einer Bedrohung kam, sucht die Darmstädter Kriminalpolizei für den Fortgang der Ermittlungen nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 9 Uhr im Bereich der Otto-Röhm-Straße zu einer Bedrohung mit einer Schreckschusspistole, woraufhin eine Polizeistreife einen 47-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnahm (wir haben berichtet).

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kripo:

Wer war im Rahmen der Auseinandersetzung vor Ort und hat etwas gesehen?

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 43 unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6176635

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:33

    POL-DA: Bürstadt: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Bürstadt (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (11.12.), in der Zeit zwischen 14.00 und 19.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße eingebrochen sind. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Die ungebetenen Besucher ließen mehrere Handtaschen und Schmuck mitgehen. In diesem Zusammenhang sucht die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:29

    POL-DA: Bensheim: Automaten an Autowaschanlage im Visier Krimineller

    Bensheim (ots) - Mehrere Geldautomaten im Bereich einer Autowaschanlage in der Schwanheimer Straße gerieten in der Nacht zum Donnerstag (11.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen eine Tür zur Waschanlage auf und entnahmen anschließend das Geld aus den Automaten. Sie flüchteten anschließend mit der Beute. Zudem verursachten die Unbekannten durch ihr ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:25

    POL-DA: Bad König: Auto mit Tomatensoße, Eier, Mehl und Konfetti beschmiert

    Bad König (ots) - Am Donnerstagabend (11.12.), kurz vor 22.00 Uhr, bemerkte der Besitzer eines in der Jahnstraße abgestellten weißen Peugeot, dass Unbekannte den Wagen mit Tomatensoße, Eiern, Mehl und Konfetti bedeckt hatten. Zudem fanden sich auch Dellen und Beschädigungen am Lack. Der Sachschaden soll sich auf rund 1500 Euro belaufen. Aufgrund der massiven ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren