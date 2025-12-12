PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Auto mit Tomatensoße, Eier, Mehl und Konfetti beschmiert

Bad König (ots)

Am Donnerstagabend (11.12.), kurz vor 22.00 Uhr, bemerkte der Besitzer eines in der Jahnstraße abgestellten weißen Peugeot, dass Unbekannte den Wagen mit Tomatensoße, Eiern, Mehl und Konfetti bedeckt hatten. Zudem fanden sich auch Dellen und Beschädigungen am Lack. Der Sachschaden soll sich auf rund 1500 Euro belaufen. Aufgrund der massiven Verschmutzungen konnte das Fahrzeug nicht gänzlich von den Substanzen befreit werden.

Das Kommissariat 41 in Erbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

