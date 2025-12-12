PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Falsche Bankmitarbeiter betrügen 52-Jährige

Münster (ots)

Am Dienstag (9.12.) gelang es bislang unbekannten Telefonbetrügern, eine 52-jährige Frau um ihr Hab und Gut zu bringen.

Gegen 18.30 Uhr erhielt die Dame einen Anruf von einem Mann, der sich als angeblicher Bankmitarbeiter ausgab. Die Kriminellen gaben an die Bankdaten der Frau für einen angeblichen Abgleich zu benötigen, woraufhin sie sich mit den erlangten Daten Zugriff auf ihr Konto verschafften und Geld erbeuteten. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei und gibt wichtige Tipps:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Nachrichten oder Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen Sie nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 09:44

    POL-DA: Seeheim: Krimineller erbeutet Zigaretten / Wer kann Hinweise geben?

    Seeheim-Jugenheim (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Freitagmorgen (12.12.) in eine Poststelle in der Straße "Am Grundweg" eingebrochen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Kriminelle gegen 2.30 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt in die Filiale. Im Innern entwendet er mehrere ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:24

    POL-DA: Reinheim: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser / Zeugen gesucht

    Reinheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (10.12.), zwischen 15 und 20 Uhr in zwei Einfamilienhäuser in der Waldstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt in die Häuser und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. In einem der beiden Einbrüche erbeuteten die Täter unter anderem Schmuck und ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:21

    POL-DA: Heppenheim: Autodiebe entwenden weißen Peugeot Boxer (HP-RN 1965)

    Heppenheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (11.12.) hatten es Kriminelle auf einen weißen Peugeot Boxer abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-RN 1965 war in der Gießener Straße abgestellt und wurde auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren