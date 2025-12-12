Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Falsche Bankmitarbeiter betrügen 52-Jährige

Münster (ots)

Am Dienstag (9.12.) gelang es bislang unbekannten Telefonbetrügern, eine 52-jährige Frau um ihr Hab und Gut zu bringen.

Gegen 18.30 Uhr erhielt die Dame einen Anruf von einem Mann, der sich als angeblicher Bankmitarbeiter ausgab. Die Kriminellen gaben an die Bankdaten der Frau für einen angeblichen Abgleich zu benötigen, woraufhin sie sich mit den erlangten Daten Zugriff auf ihr Konto verschafften und Geld erbeuteten. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei und gibt wichtige Tipps:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Nachrichten oder Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen Sie nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

