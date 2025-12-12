PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Reinheim: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser
Zeugen gesucht

Reinheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (10.12.), zwischen 15 und 20 Uhr in zwei Einfamilienhäuser in der Waldstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt in die Häuser und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. In einem der beiden Einbrüche erbeuteten die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Tatzusammenhang ist nach derzeitigen Erkenntnissen sehr wahrscheinlich. Ob die Unbekannten für ihre Flucht ein Auto nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Waldstraße gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

