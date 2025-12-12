PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Einbruch in Wohnhaus

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Mittwoch (10.12.), in der Zeit zwischen 18.45 und 20.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Franz-Schubert-Straße eingebrochen sind. Über ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Mit diversen Schmuckstücken flüchteten die Täter anschließend vom Tatort.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06142/6960 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim für Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

