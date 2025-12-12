Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Einbruch in Wohnhaus

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Mittwoch (10.12.), in der Zeit zwischen 18.45 und 20.15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Franz-Schubert-Straße eingebrochen sind. Über ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Mit diversen Schmuckstücken flüchteten die Täter anschließend vom Tatort.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06142/6960 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim für Hinweise zu erreichen.

