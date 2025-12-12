PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autodiebe entwenden weißen Peugeot Boxer (HP-RN 1965)

Heppenheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (11.12.) hatten es Kriminelle auf einen weißen Peugeot Boxer abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-RN 1965 war in der Gießener Straße abgestellt und wurde auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7070 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

