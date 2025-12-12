PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Krimineller erbeutet Zigaretten
Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Freitagmorgen (12.12.) in eine Poststelle in der Straße "Am Grundweg" eingebrochen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Kriminelle gegen 2.30 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt in die Filiale. Im Innern entwendet er mehrere Zigarettenpackungen und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch sein Vorgehen hinterließ er einen Sachschaden von rund mehreren hundert Euro.

Zum Tatzeitpunkt soll der bislang Unbekannte mit einer hellen Hose, schwarzen Schuhen, einem weißen langen Mantel und einer weißen Mütze bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

