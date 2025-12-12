Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Wer hat etwas gesehen?

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachten mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" eine Seniorin um ihr Hab und Gut.

Im Laufe des Donnerstagmorgens (11.12.), erhielt die Seniorin einen Anruf, in dem ihr ein Krimineller, der sich als angeblicher Polizeibeamter ausgab, vorgaukelte, nach Einbrüchen in der Nachbarschaft ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen. Ein Abholer begab sich zwischen 13 und 14 Uhr im Anschluss an die Wohnanschrift der Seniorin und erbeutete Bargeld. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Der bislang unbekannte Abholer soll eine kräftige Statur haben. Zudem soll er mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Wer hat im Bereich der Eschollbrücker Straße etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell