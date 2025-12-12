PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bürstadt (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (11.12.), in der Zeit zwischen 14.00 und 19.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße eingebrochen sind. Durch eine aufgehebelte Tür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Die ungebetenen Besucher ließen mehrere Handtaschen und Schmuck mitgehen.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

