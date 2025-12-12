PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Automaten an Autowaschanlage im Visier Krimineller

Bensheim (ots)

Mehrere Geldautomaten im Bereich einer Autowaschanlage in der Schwanheimer Straße gerieten in der Nacht zum Donnerstag (11.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen eine Tür zur Waschanlage auf und entnahmen anschließend das Geld aus den Automaten. Sie flüchteten anschließend mit der Beute. Zudem verursachten die Unbekannten durch ihr Vorgehen einen Schaden von etwa 1000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:25

    POL-DA: Bad König: Auto mit Tomatensoße, Eier, Mehl und Konfetti beschmiert

    Bad König (ots) - Am Donnerstagabend (11.12.), kurz vor 22.00 Uhr, bemerkte der Besitzer eines in der Jahnstraße abgestellten weißen Peugeot, dass Unbekannte den Wagen mit Tomatensoße, Eiern, Mehl und Konfetti bedeckt hatten. Zudem fanden sich auch Dellen und Beschädigungen am Lack. Der Sachschaden soll sich auf rund 1500 Euro belaufen. Aufgrund der massiven ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:17

    POL-DA: Pfungstadt: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld / Wer hat etwas gesehen?

    Pfungstadt (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle brachten mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" eine Seniorin um ihr Hab und Gut. Im Laufe des Donnerstagmorgens (11.12.), erhielt die Seniorin einen Anruf, in dem ihr ein Krimineller, der sich als angeblicher Polizeibeamter ausgab, vorgaukelte, nach Einbrüchen in der Nachbarschaft ihre Wertgegenstände in ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:03

    POL-DA: Münster: Falsche Bankmitarbeiter betrügen 52-Jährige

    Münster (ots) - Am Dienstag (9.12.) gelang es bislang unbekannten Telefonbetrügern, eine 52-jährige Frau um ihr Hab und Gut zu bringen. Gegen 18.30 Uhr erhielt die Dame einen Anruf von einem Mann, der sich als angeblicher Bankmitarbeiter ausgab. Die Kriminellen gaben an die Bankdaten der Frau für einen angeblichen Abgleich zu benötigen, woraufhin sie sich mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren