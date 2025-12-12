POL-DA: Bensheim: Automaten an Autowaschanlage im Visier Krimineller
Bensheim (ots)
Mehrere Geldautomaten im Bereich einer Autowaschanlage in der Schwanheimer Straße gerieten in der Nacht zum Donnerstag (11.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen eine Tür zur Waschanlage auf und entnahmen anschließend das Geld aus den Automaten. Sie flüchteten anschließend mit der Beute. Zudem verursachten die Unbekannten durch ihr Vorgehen einen Schaden von etwa 1000 Euro.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.
