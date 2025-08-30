PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250830.5 - Fußballeinsatz zum Heimspiel Holstein Kiel gegen Hannover 96

  • Bild-Infos
  • Download

Kiel (ots)

Der Fußballeinsatz zum Fußballspiel zwischen der KSV Holstein Kiel und Hannover 96 im nahezu ausverkauften Holstein-Stadion ist ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Rund 1550 Hannover-Fans sind Samstag in die Landeshauptstadt Kiel gereist, um sich das Spiel gegen die Kieler anzusehen. Der Großteil reiste mit dem Zug an.

Nach Spielende verließen die Gästefans nach und nach das Stadion in Richtung Hauptbahnhof, um sich auf die Heimreise zu begeben. Einzelne Gruppen begleiteten die Einsatzkräfte zum Bahnhof.

Gegen 15:30 Uhr kam es in der Neufeldtstraße nach jetzigem Ermittlungsstand zu einem Raub unter Heimfans. Ein Rettungswagen versorgte einen verletzten 23-Jährigen vor Ort. Der flüchtige Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Einsatzkräfte fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Sowohl der Gesamteinsatzleiter der Landespolizei, Polizeioberrat Kevin Müller, als auch der Einsatzleiter der Bundespolizei, Erster Polizeihauptkommissar Oliver Gutt, nahmen die gemeinsamen Einsatzabschnitte erneut als zielführend und sinnvoll wahr. Beide danken den eingesetzten Polizeikräften von Bundes- und Landespolizei für ihren professionellen und engagierten Einsatz.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

