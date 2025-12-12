Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 36-Jähriger von mehreren Männern geschlagen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Samstagmorgen (6.12.) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern kam, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen mindestens fünf Männer gegen 5 Uhr im Bereich der Landgraf-Georg-Straße, in unmittelbarer Nähe einer Bar, aus bislang unbekannten Gründen einen 36-Jährigen geschlagen und verletzt haben. Im Anschluss sollen die Unbekannten in Richtung Würthweg geflüchtet sein. Der 36-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und musste von einem Rettungswagen behandelt werden.

Laut Angaben von Zeugen sollen die Täter ein südländisches Erscheinungsbild haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell