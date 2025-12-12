Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Cannabis-Shop

Viernheim (ots)

Durch das Zerstören eines Glasteils im Bereich der Eingangstür drangen zwei Kriminelle in der Nacht zum Freitag (12.12.), gegen 4.00 Uhr, in einen Cannabis-Shop in der Mannheimer Straße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend eine größere Menge CBD-Blüten mitgehen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die beiden Flüchtigen sind 14 bis 20 Jahre alt, jeweils 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Einer von ihnen trug einen schwarzen knielangen Mantel mit weißem Aufdruck auf dem Rücken, eine weiße Basecap mit schwarzem Logo und schwarze Schuhe. Sein Begleiter war komplett schwarz gekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell