Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Cannabis-Shop

Viernheim (ots)

Durch das Zerstören eines Glasteils im Bereich der Eingangstür drangen zwei Kriminelle in der Nacht zum Freitag (12.12.), gegen 4.00 Uhr, in einen Cannabis-Shop in der Mannheimer Straße ein. Im Geschäft ließen die ungebetenen Besucher anschließend eine größere Menge CBD-Blüten mitgehen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die beiden Flüchtigen sind 14 bis 20 Jahre alt, jeweils 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Einer von ihnen trug einen schwarzen knielangen Mantel mit weißem Aufdruck auf dem Rücken, eine weiße Basecap mit schwarzem Logo und schwarze Schuhe. Sein Begleiter war komplett schwarz gekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

  • 12.12.2025 – 14:25

    POL-DADI: DA-Eberstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

    Darmstadt (ots) - Bereits am Dienstag (09.12.) kam es gegen 22:50 Uhr in Darmstadt-Eberstadt, in Höhe der Pfungstädter Straße 81, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen geparkten weißen Transporter, dessen Außenspiegel durch den Anstoß beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An der Unfallstelle blieben ...

  • 12.12.2025 – 14:07

    POL-DA: Bensheim: Schreibwarengeschäft im Visier von Einbrechern

    Bensheim (ots) - In der Nacht zum Freitag (12.12.) geriet ein Schreibwarengeschäft mit integrierter Poststelle in der Otto-Beck-Straße in Auerbach in das Visier von Kriminellen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten das Geschäft. Sie entwendeten Geld aus einer Trinkgeldkasse und Münzen. Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim hat die ...

